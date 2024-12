Quem era Lili Spada, influenciadora que morreu aos 42 anos em decorrência de câncer de pulmão

Influenciadora digital e empresária do ramo de estética, Lili Spada morreu aos 42 anos, após uma batalha contra o câncer de pulmão. A notícia de sua morte foi confirmada pelo Centro Brasileiro de Hidrolipo, onde ela era sócia, ao lado do marido, o médico Ercole Spada Neto.

Lili era conhecida por compartilhar sua rotina e dicas de beleza em suas plataformas digitais, onde acumulava quase um milhão de seguidores, muitos deles, famosos.

Em 25 de agosto, a influenciadora foi a público informar o motivo do seu afastamento das redes sociais. "Desde 2014, eu não fiquei um dia sequer fora das redes sociais. Precisei me afastar para colocar a minha cabeça no lugar, organizar minhas ideias e recalcular a rota", disse.

Neste vídeo, a influenciadora contou que sentiu muita dor nas costas que radiava para a cabeça e resolveu procurar o médico. Em uma tomografia, foi detectado o tumor no pulmão.

Ercole Spada Neto, com quem Lili era casada há 19 anos, usou as suas redes sociais para exprimir a dor da perda: "amor eterno".