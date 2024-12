Games, brincadeiras e mais: o que fazer na CCXP24

A CCXP24, que começa nesta quinta-feira, 5 e vai até o domingo, 8, no São Paulo Expo, reunirá em seus painéis um grande time de famosos, que vai de Wagner Moura e Selton Mello a Sandra Oh e Anya Taylor-Joy. A maior parte deles estará no evento para divulgar novas produções no disputado auditório Thunder, onde só cabem 3 mil fãs por vez. Mas não se preocupe: caso você não consiga um lugar nos painéis, há muito mais o que fazer no festival de cultura pop.

Atividades e brindes nos estandes

No pavilhão do SP Expo, há estandes cheios de atividades para os fãs que querem se sentir mais próximos de suas séries e filmes favoritos (e, de quebra, ganhar brindes depois).

A Globo, por exemplo, preparou um estande de mil metros quadrados, com ativações interativas de algumas de suas produções para 2025, como Guerreiros do Sol, Vermelho Sangue, Arcanjo Renegado, BBB - e claro, Vale Tudo. O espaço dedicado ao remake da novela imita a sala da mansão dos Roitman, onde você pode recriar cenas e conversas icônicas. O estande também terá uma programação própria, com famosos como Milton Cunha (nesta quinta, 5) e Ana Clara, Deborah Secco e Sabrina Sato (no sábado, 7).

Já a Warner apresentou um mega estande que reúne não só seus lançamentos do cinema, mas também as produções da plataforma de streaming Max e os jogos da Warner Bros. Games. Você pode tirar fotos ao lado de um elefante de guerra de O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim, ver o mundo blocado de Um Filme Minecraft e até fingir estar no bar que é cenário de muitas cenas de Pinguim.

O Prime Video também reservou um grande espaço às suas maiores produções: é possível se sentir na forja de Os Anéis de Poder e fazer parte de uma caça ao tesouro no universo apocalíptico de Fallout, bem como curtir atrações de Gen V (derivada de The Boys) e das animações Invencível e Hazbin Hotel.

O Paramount+, por sua vez, trouxe experiências imersivas de Yellowjackets e de Dexter: Pecado Original, enquanto a Paramount Pictures colocou os fãs em uma brincadeira que tem tudo a ver com o universo de Sonic 3, que estreia em dezembro.

O Apple TV+, por fim, decidiu colocar os fãs dentro dos universos da série Ruptura e do filme Entre Montanhas, estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller.

E, claro, há muitos outros estandes com brincadeiras e atividades. Vale se programar para chegar cedo e passar menos perrengue nas filas.

Compras

Não dá para negar que as comprinhas são parte da experiência de quem vai à CCXP. Há lojas para nerds e geeks de todos os tipos, dos fãs de animes aos maratonistas de séries e os fanáticos por super-heróis. A oferta de itens acompanha, claro: é possível comprar chaveiros, canecas, bichos de pelúcia, roupas, colecionáveis e muito mais.

Para alegria dos fãs da Funko e seus bonecos cabeçudos, há uma loja dedicada exclusivamente a eles. E lá está sendo lançada, em primeira mão, uma coleção dedicada a Ayrton Senna, com três bonecos cujos preços variam de R$ 199 a R$ 499. Eles estarão disponíveis em quantidade limitada.

Quadrinhos

Um dos espaços mais legais do evento é o Artists' Valley, onde 450 artistas e quadrinistas estão reunidos para apresentar seus trabalhos. Vale passear com calma entre as mesas, bater um papo com os expositores e, claro, sair de lá com novas leituras, com novas artes para enfeitar seu espaço e, quem sabe, com alguns autógrafos.

Entre os quadrinistas renomados que passarão por lá nos próximos dias estão Chris Claremont, autor responsável por alguns dos mais icônicos títulos dos X-Men, como Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido, e John Romita Jr., que trabalhou em histórias de personagens como Demolidor, Superman e Batman.

Games

Os gamers também foram contemplados na CCXP. No espaço da Nintendo, é possível jogar Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Bros. Wonder. Os frequentadores também podem testar seus conhecimentos sobre Echoes of Wisdom para ganhar uma camiseta.

Quem quiser jogar mais ainda também pode dar uma passada na Warner, onde estarão disponíveis Harry Potter: Campeões Do Quadribol, Hogwarts Legacy, Lego Harry Potter Colection e Mortal Kombat 1.

O estande da Team Liquid, uma das principais organizações dos e-sports, em parceria com a Visa, conta com uma arena 2x2 onde é possível jogar os principais games competitivos do momento. Ao longo dos próximos dias, o local também promoverá encontros de fãs com jogadores profissionais e influenciadores digitais da Liquid, como Haru, FRTTT, Rakin e Zigueira.

Fãs de League of Legends e de Arcane poderão se divertir no estande da Riot, que reproduz alguns dos cenários mais icônicos da série exibida na Netflix. Lá também acontece nesta quinta, às 16h, um encontro com os atores Reed Shannon e Mick Wingert, vozes originais dos personagens Ekko e Heimerdinger, respectivamente.

Famosos de perto

E claro, se você não conseguiu entrar nos painéis do palco Thunder, mas quer ver seus ídolos de perto, vale tentar achar um lugar perto do palco Omelete, onde os atores costumam passar para dar entrevistas antes ou depois de seus painéis. Consulte a programação no site do evento.