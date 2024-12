Viviane Araújo revela o motivo de ter recusado participar do documentário de Belo; entenda

A série documental Belo: Perto Demais da Luz conta com depoimentos fortes de pessoas próximas ao cantor, mas uma ausência foi sentida: a de Viviane Araújo, ex-mulher do músico. Apesar de a atriz não querer falar, sua história de nove anos com Belo foi relembrada desde o início.

Por que uma pessoa tão importante na vida do cantor ficou de fora da produção? A própria Viviane respondeu: "Isso é uma história que ficou no meu passado, mas ele quis fazer esse documentário e contar. Obviamente eu fiz parte da vida dele, mas para mim isso não significa, não tem mais sentido nenhum", afirmou ela ao colunista Lucas Pasin.

A atriz não assistiu ao documentário e garante que não se incomodou de a produção citá-la. "Porque justamente é uma coisa que é um passado, não vou negar meu passado, jamais. Não faz sentido nenhum eu reviver e falar", diz ela, que hoje é casada com o empresário Guilherme Militão e mãe de Joaquim, de 2 anos.

Documentário de Belo mostra que cantor ficou encantado por Viviane

O produtor musical Stenio Madeira conta em depoimento no documentário que Belo ficou encantado com Viviane ao vê-la em uma revista. Coincidentemente, logo em seguida, ela marcou presença na plateia de um show do Soweto. Assim começou o romance. Menos de seis meses depois, eles já estavam morando juntos.

Durante seu relacionamento com Viviane, Belo foi preso acusado de associação ao tráfico, em 2002. Durante seu tempo de cárcere, ele recebeu visitas constantes da noiva, que ainda levava mantimentos.

Em meio aos boatos de traições de Belo dentro da prisão, a relação chegou ao fim em 2007, ano em que Belo passou a cumprir o regime semiaberto.

No mesmo ano, Belo passou a se relacionar com Gracyanne Barbosa, que deu seu depoimento ao documentário. Os dois anunciaram a separação neste ano. Em um dos trechos, a musa fitness afirma que Belo "mente compulsivamente".

Belo: Perto Demais da Luz é uma produção original do Globoplay, em parceria com a AfroReggae Audiovisual e conta com quatro episódios já disponíveis na plataforma.