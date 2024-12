Isabel Veloso, grávida e com câncer, é internada: 'Tutu deu um sustinho'

Isabel Veloso contou aos seus seguidores, nesta quarta-feira, 4, que precisou ser internada após um susto durante a sua gestação. A influenciadora digital também compartilhou que acredita que receberá alta hospitalar nesta quinta-feira, 5.

"Os planos não foram bem como a gente imaginava. Tutu deu um sustinho, mas amanhã ganhamos alta, se Deus quiser", escreveu nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto ao lado de Lucas Borbas, seu marido, em um hospital.

Além da gravidez, que está prestes a completar 28 semanas, a influenciadora também está em tratamento contra um câncer.

No começo da semana, ela usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde. "Estou bem mal do pulmão. Estou sentindo muita tosse e evitando falar. Estou há três dias tossindo até vomitar. Meu pulmão está roncando muito."

Isabel não revelou o exato motivo de sua internação.

A influenciadora foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. No início do ano, ela disse que era uma paciente terminal. Em agosto, após o anúncio da gravidez, sua médica explicou o caso e seu tratamento.