Há 26 anos, Galisteu disse que ficaria de fora de 'filme' sobre Senna

Internautas resgataram uma entrevista de Adriane Galisteu a Marília Gabriela, no programa De Frente com Gabi, que foi ao ar em 1998 pelo SBT. Na conversa, Galisteu previu que seria excluída de uma possível produção sobre Ayrton Senna. Os dois tiverem um relacionamento de mais de um ano, até a morte do ídolo, em 1º de maio de 1994.

Eu acho que não vai ter imagem reservada para mim nesse filme.