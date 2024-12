'Tieta' no Vale a Pena Ver de Novo: relembre a história, polêmicas e personagens

A novela Tieta, exibida originalmente pela Globo em 1989, está de volta às telinhas no Vale a Pena Ver de Novo. Baseada na obra de Jorge Amado, a adaptação de Aguinaldo Silva para a TV fez história na teledramaturgia brasileira.

Como no livro de Jorge Amado, a novela é ambientada em Santana do Agreste, cidade fictícia localizada no Nordeste brasileiro. Já nos primeiros capítulos, Tieta, nesta fase interpretada por Claudia Ohana, é expulsa da cidade por seu pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos).

A jovem Tieta segue para São Paulo, onde faz a vida. Da capital paulista, manda cheques mensalmente, sem nunca falhar. Quando o cheque não chega, a família suspeita que Tieta tenha morrido. Justo no dia em que a sua irmã, a vilã Perpétua (Joana Fomm), encomenda uma missa, Tieta chega de surpresa e com um plano de vingança em curso.

Trama de Tieta era cheia de polêmicas

Em 1989, quando Tieta foi ao ar pela primeira vez, o Brasil vivia novos ares. A ditadura militar tinha terminado, a Constituição de 1988 estava recém-promulgada e, o brasileiro se preparava para votar para presidente pela primeira vez desde o golpe militar de 1964.

A novela era a antítese da caretice dos anos de chumbo. A abertura trazia a modelo Isadora Ribeiro nua e a história era recheada de tabus, desde o amor vivido por Tieta e seu sobrinho, Ricardo, até o coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura), que seduzia garotas menores de idade e as transformava em suas "rolinhas".

A Globo se adiantou dizendo que, para a reexibição na faixa vespertina, fez pequenas edições, incluindo na vinheta de abertura.

Adaptações para a novela

Ao adaptar o texto original para a televisão, Aguinaldo Silva fez algumas mudanças na obra de Jorge Amado. Entre as diferenças entre o livro e a novela foi a criação de novos personagens e a ampliação do papel de outros. Arturzinho, interpretado por Marcos Paulo, nem sequer existia na obra original, mas ganhou destaque na trama televisiva.

Aguinaldo Silva também deu mais importância a personagens como Juracy e Amorzinho, que tinham papéis menores no livro. Além disso, o autor criou um triângulo amoroso entre Carol, Modesto Pires e Aída, inexistente na obra de Jorge Amado.

Rixa entre Betty Faria e Sonia Braga

Outro ponto marcante na história dos bastidores da novela foi a rivalidade entre Betty Faria e Sonia Braga, atriz que já tinha interpretado outras personagens de Jorge Amado. Quando a novela foi ao ar, Sonia já tinha os direitos para interpretar Tieta no cinema. A atriz afirmou que ficou surpresa ao saber que Betty faria o papel na TV, mas garantiu que não assistiu à novela para manter sua interpretação original no filme. O filme com Sonia Braga só ganhou as telas em 1996, sete anos depois de a novela ir ao ar.

Uma década depois, em 2016, Betty Faria expressou sua indignação com a situação em uma entrevista à revista Época. A atriz afirmou que Sonia Braga não pediu licença para ser Tieta no cinema e que isso foi "péssimo", ressaltando que as duas não são amigas.

Curiosamente, antes de Betty e Sonia, a atriz italiana Sophia Loren quase interpretou Tieta no cinema. A cineasta Lina Wertmüller chegou a se encontrar com Jorge Amado para discutir uma adaptação, mas o projeto não foi adiante, provavelmente por questões financeiras.

Na manhã desta segunda-feira, Betty Faria participou do programa Encontro. Ao ser questionada por Patricia Poeta o que significou Tieta em sua vida, a atriz respondeu que a personagem foi uma espécie de renovação. "Ela chegou para mim em uma idade muito importante. Eu estava com quarenta e poucos anos, na pré-menopausa. Ela significou para mim, pessoalmente, sem falar na carreira, uma tomada de consciência da idade, do (meu) físico, da alimentação. Eu quis me preparar para viver a Tieta. Eu parei com as aulas de dança e fui fazer musculação e tratei melhor da alimentação", relembrou a atriz.

Relembre os principais personagens de Tieta

Tieta: protagonista da trama, interpretada por Betty Faria. Aos 18 anos, é expulsa de Santana do Agreste por seu pai. Retorna 25 anos depois, rica e decidida a se vingar de toda a hipocrisia da cidade.

Perpétua: irmã mais velha de Tieta e principal antagonista, vivida por Joana Fomm. Tieta foi expulsa da cidade por seu pai depois de uma denúncia feita por Perpétua. É a mãe de Ricardo. A personagem ganhou grande destaque na novela, sendo considerada uma das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Ricardo: o personagem vivido por Cássio Gabus Mendes se torna seminarista depois de uma promessa feita por sua mãe, Perpétua. Na trama, ele é seduzido pela tia, como parte do plano de vingança de Tieta.

Tonha: madrasta e fiel escudeira de Tieta, Tonha é interpretada por Yoná Magalhães. A personagem vive um arco dramático importante na trama, deixando aos poucos o seu papel de submissa ao marido a uma "nova mulher".

O primeiro capítulo da novela vai ao ar na tarde desta segunda-feira, 2, no Vale a Pena Ver de Novo.