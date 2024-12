Adriane Galisteu elogia atriz que a interpretou na série 'Senna'

Adriane Galisteu usou seu perfil no Instagram para elogiar a atriz Julia Foti na noite do domingo, 1.º de dezembro. Ela interpreta a personagem da própria Adriane na série Senna, sobre a vida do piloto de Fórmula 1, na Netflix. Galisteu e Ayrton foram namorados até a morte dele, em 1994.

A atriz publicou um vídeo em que aparece lendo um trecho de livro escrito pela apresentadora, "O Caminho das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna".