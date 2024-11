Nasce a primeira filha dos atores Andréia Horta e Ravel Andrade

A atriz Andréia Horta deu à luz Yolanda na manhã deste sábado, 30, no Rio. A menina é fruto do relacionamento com o ator Ravel Andrade. Em uma postagem no Instagram, a atriz escreveu: "Em uma rua da Glória nasceu Yolanda! Nascemos".

Os artistas, que estão juntos desde abril de 2022, ainda não deram mais detalhes sobre o nascimento da filha, nem mostraram o rostinho dela.

Andréia e Ravel anunciaram a gravidez por meio de uma publicação nas redes sociais, quando publicaram uma foto de um sapatinho de bebê. "Aqui, o tempo mais bonito, a maior alegria de nossas vidas dentro do amor, vem chegando: a nossa filha", escreveu a atriz ao revelar a novidade.

Ravel Andrade é irmão do ator Júlio Andrade. Andreia e o ator se conhecem há muitos anos e atuaram juntos na série Betinho: No Fio da Navalha. Os dois assumiram o romance publicamente após uma declaração que a atriz fez a ele.

Antes de assumir o romance, Andreia foi casada com o ator Marco Gonçalves. Os dois anunciaram o casamento em setembro de 2019, pegando muitos de surpresa, já que o relacionamento até então não era de conhecimento do público. A separação foi confirmada dois anos depois.