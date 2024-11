'Altas Horas': convidados de hoje homenageiam o Pará; veja quem vai

O Altas Horas de hoje, sábado, 30, faz uma homenagem à cultura do Estado do Pará e traz como convidados Dona Onete, Joelma, Hellen Patrícia, Valéria Paiva, Rebeca Lindsay, Viviane Batidão, Emicida e Otto.

Entre as músicas cantadas no programa estão Jamburana, No Meio do Pitiú, Banzeiro, Voando para o Pará, Dançando Calypso, Anjo, Balanço do Norte e Vem Meu Amor.

Emicida, que nasceu em São Paulo, explica o porquê de se interessar tanto pela cultura do Norte: sua mulher, Marina Santa Helena. Ele relembra ainda das músicas de Pinduca e de uma imagem do Círio de Nazaré que marcaram sua juventude.

O Altas Horas de hoje vai ao ar após a novela Mania de Você, na Globo.