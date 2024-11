'Wicked' recebe alerta de gatilho no Reino Unido; entenda

Wicked ganhará um alerta de gatilho antes de ser exibido nos cinemas do Reino Unido. A decisão foi tomada pela British Board of Film Classification por causa da discriminação contra pessoas verdes.

Esse tipo de alerta tem o objetivo de prevenir que o público se surpreenda com abordagem de tópicos sensíveis nos filmes em cartaz. No caso do musical, o alerta de gatilho prepara o público para as cenas de sofrimento de Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo. Wicked arrecadou 114 milhões de dólares nos Estados Unidos.

A adaptação do musical da Broadway é estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande. Dirigido por Jon M. Chu, a história foi dividida em duas partes. O segundo capítulo da história será lançado em 27 de novembro de 2025.