Thalita Rebouças será curadora na Bienal do Livro 2025

Thalita Rebouças, autora de livros infantojuvenis, será curadora de programação da Bienal do Livro 2025. A próxima edição do evento acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho.

A notícia foi anunciada nas redes sociais da escritora e do evento. "De autora iniciante, vendendo livros em um caixote nos corredores da Bienal, a fenômeno da literatura infantojuvenil, Thalita é a primeira curadora anunciada para a edição de 2025", diz a legenda.

O marco também comemora os 25 anos de carreira de Thalita. Ela conta com mais de 25 livros publicados e mais de 2,3 milhões de exemplares vendidos. As obras da autora foram traduzidas para mais de 20 idiomas.