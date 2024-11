Festival de Verão de Salvador divulga line-up e homenagem aos 40 anos de axé music

Em um evento em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 28, o Festival de Verão de Salvador anunciou o line-up completo da sua edição de 2025. O evento acontecerá nos dias 25 e 26 de janeiro no Parque de Exposições da capital baiana. Nomes como os de Daniela Mercury, Timbalada, Natiruts, BaianaSystem, Marcelo D2, BNegão, Léo Santana e Pedro Sampaio se juntam a Ivete Sangalo, Ludmila, Alok, Só pra Contrariar, Alcione, Ana Castela, Xamã, Jão e Gustavo Mioto, que já tinham sido anunciados anteriormente.

Em São Paulo, Zé Ricardo, diretor artístico do Festival, destacou a abrangência do evento musical: "A gente quer mostrar que o Festival de Verão é um festival plural, é um festival do mundo, é um festival nacional, é um festival que conecta a Bahia com o mundo e que faz com que muitos artistas baianos se conectem com o mundo e que muitos outros artistas se conectem com a Bahia".

"O Festival de Verão deste ano é um verdadeiro encontro de gerações e estilos. Conseguimos construir um line-up que celebra a diversidade da música brasileira, reunindo artistas de diferentes trajetórias e sonoridades", completou o diretor artístico.

No ano das celebrações dos 40 anos da Axé Music, artistas que ajudaram a escrever a história do gênero estarão presentes no festival. No sábado, 25 de janeiro, Daniela Mercury e Timbalada se apresentam juntos no mesmo dia que o Festival receberá Bell Marques. No domingo, o pioneiro Luiz Caldas divide o palco com Saulo enquanto Ivete Sangalo e Léo Santana fazem shows solo, reforçando o protagonismo baiano no festival.

Ainda no sábado, passam pelo Parque de Exposições Ana Castela e Xamã; Alok, Pitty e Melly; SPC e Alcione e Natiruts. No domingo, será a vez de BaianaSystem, BNegão e Marcelo D2; Jão e Gustavo Mioto; Luiz Caldas e Saulo, além de shows-solo de Ivete Sangalo, Ludmilla, Léo Santana e Pedro Sampaio. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 60.

Festival de Verão celebra os 40 anos da Axé Music

Em 2025, a Axé Music completa 40 anos e o Festival de Verão vai celebrar a efeméride. Um dos movimentos musicais mais emblemáticos da música contemporânea brasileira, o gênero nasceu da mistura de ritmos tradicionais como frevo, samba e ijexá com influências do pop, rock e raggae.

Nos anos 1980, artistas pioneiros como Luiz Caldas, Moraes Moreira e Sarajane lançaram as bases do que viria a se tornar um fenômeno nacional na década de 1990, com nomes como Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Banda Eva levando o axé para todo o país.

O axé enfrentou preconceito e desdém desde o início. O gênero era considerado uma expressão musical menor. Apesar disso, conquistou um público e movimentou as massas, transformando-se em um fenômeno cultural que ultrapassou as fronteiras da Bahia e do Brasil. A trajetória, percalços e sucessos do Axé foram tratados no filme Axé - Canto do povo de um lugar, disponível na Netflix.

O Multishow e o Globoplay transmitem Festival de Verão de Salvador, enquanto a TV Globo exibe os melhores momentos.