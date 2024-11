Deborah Blando revela diagnóstico de fibromialgia: '36 anos com essa doença'

A cantora Deborah Blando, que fez sucesso nos anos 1990 com hits como Unicamente e Decadence Avec Elegance, revelou em uma publicação nas redes sociais que sofre de fibromialgia, uma doença que provoca dores em diversos grupos musculares. A artista de 55 anos de idade disse que enfrenta as dores desde os 19 anos.

"Tenho mais tempo (de vida) com fibromialgia do que sem. São 36 anos com essa doença", contou a cantora.

Deborah Blando afirmou que passou muito tempo em busca de um tratamento para as dores causadas pela sua condição. "Estou no meio do tratamento chamado bloqueio venoso parassimpático para dor crônica. Tenho muitas histórias de trabalhos que fiz com dor que vocês conhecem e nem imaginam", escreveu.

A artista também contou que, durante muito tempo, evitou falar sobre o assunto porque tinha receio de como seria recebida. "Tinha vergonha de falar e vergonha de dizer que estava com dor. As pessoas não acreditam que você seja tão forte que consegue sorrir e trabalhar com dor ou prestar atenção e rir da piada do outro com dor. Aprendemos nos deixar pra trás. Nosso corpo por último -- e é esse e um dos motivos da fibromialgia se desenvolver. Dores por todas as cadeias musculares que depende do quadro e estilo de vida podem melhorar ou piorar", publicou.

Além disso, a cantora, que morou durante anos na Inglaterra, disse que o período em que viveu no país europeu foi um dos mais difíceis por conta das baixas temperaturas e o efeito delas nas dores. No entanto, também falou ter vivido mais tempo do que queria por causa de seus cães, a quem chama de filhos.

"Morei mais anos na Inglaterra do que deveria, mas meus filhos estavam com câncer terminal e eu tive que esperar a horinha deles partirem para voltar à temperatura tropical. Depois de passar pelas Ilhas Canárias, Flórida, cheguei no Brasil... Tudo atrás de uma cura. Aos poucos, vou contar minha história e as pessoas que agora estão me mostrando novos caminhos pra eu poder ter uma qualidade de vida de volta e voltar aos palcos ano que vem", finalizou Deborah.