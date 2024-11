Maria Casadevall revela que passou por cirurgia após ser diagnosticada com síndrome rara

A atriz Maria Casadevall revelou ter passado por uma cirurgia após ser diagnosticada com uma síndrome rara. A artista usou as suas redes sociais para falar sobre a Síndrome de Eagle, que pode afetar, principalmente, mulheres de 20 a 40 anos, causando dores na região da cabeça e pescoço.

A atriz que interpretou a protagonista da séria Coisa Mais Linda explicou o caso em um story no Instagram: "Passei por uma cirurgia, nada grave, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esse diagnóstico que é raro, difícil, mas causador de muitos desconfortos".

Conheça a Síndrome de Eagle

Um osso pequeno localizado na base do crânio começa a alongar em pessoas que têm essa síndrome, o que causa muita dor na região do rosto, pescoço, garganta e olhos.

A síndrome de Eagle é uma condição rara caracterizada pelo alongamento do estilóide, um osso pequeno na base do crânio, ou pela calcificação do ligamento estilohioideo.

Os sintomas incluem dor facial, dificuldade para engolir e sensação de corpo estranho na garganta, podendo ser confundida com outras condições.

O diagnóstico geralmente é feito por exames de imagem, como tomografia computadorizada, e o tratamento pode variar entre terapias medicamentosas e cirurgia, como foi o caso de Maria Casadevall.