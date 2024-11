Lilia Cabral manda mensagem para Maisa, sua neta em 'Garota do Momento': 'Muito talento'

Maisa participou do Encontro com Patrícia Poeta na manhã desta quarta-feira, 27, e, durante o programa, recebeu uma mensagem fofa de Lilia Cabral, que interpreta sua avó em Garota do Momento, novela das 18h da TV Globo.

"Oi, Maisa, querida. Quando é que eu poderia imaginar que quando eu te assistia pequenininha, a coisa mais bonitinha, a coisa mais fofa do mundo, um dia estaria aqui, dividindo as cenas comigo. E que prazer eu tenho de fazer as cenas com você. Você tem muito talento, é muito responsável e é uma graça ver o seu comprometimento com a sua profissão", elogiou Lilia.

A atriz de 67 anos interpreta Maristela no folhetim, enquanto Maisa, aos 22 anos, vive a personagem Bia.

A veterana disse ter certeza de que Maisa fará "uma bela história em sua vida" e a parabenizou. "Parabéns por tudo! Que você seja sempre feliz e educada, do jeito que você é. E, desse jeitinho, tenha certeza, cada vez mais, você vai conquistas muitas coisas boas. É o que a gente espera para uma pessoa do bem como você", acrescentou.

Aproveitando a lembrança de Lilia, Maisa foi questionada sobre os desafios de lidar com a carreira nas telinhas desde a infância. "O mais difícil é conciliar as responsabilidades do trabalho e a escola. Durante a maior parte da minha vida profissional, eu também era estudante", lembrou a atriz.

Seu boletim escolar precisava sempre demonstrar para os órgãos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes que o trabalho não estava interferindo nos estudos, explicou Maisa.