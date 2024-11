Julia Lemmertz se declara para o ex-marido Alexandre Borges: 'Te amo'

Alexandre Borges foi homenageado no Encontro da terça-feira, 26, pelos seus 40 anos de carreira e recebeu uma mensagem pra lá de especial da ex-mulher Julia Lemmertz. Os atores se separaram em julho de 2015, após 22 anos de casamento, período no qual também trabalharam juntos no teatro e em novelas. Os dois são pais de Miguel.

"A gente fez muita coisa incrível. O Ale tem uma carreira extraordinária e eu estou aqui para te homenagear também, te mandar um beijo imenso. Ale, toda sorte do mundo. Tudo de melhor nessa vida, te amo," declarou-se Julia.

O ator agradeceu o carinho e lembrou a história dos dois:

"A Julia, essa grande mulher, essa grande atriz, que eu já admirava antes até de conhecê-la pessoalmente, já era uma atriz assim consagrada na TV, no teatro. E tivemos uma parceria, um casamento humano. Muito bacana, muito feliz esses 23 anos, somos amigos, companheiros e muito unidos, desejo tudo de bom pra você também, Júlia. Obrigado pelas palavras", disse.

Alexandre também falou do filho do casal, Miguel, de 23 anos. "O maior presente da minha vida que a Julia me deu foi esse filho que eu amo muito, que realmente mudou a minha vida. É um amor assim enorme, quem é pai, mãe sabe o que é isso. E daí hoje um homem feito", derreteu-se Alexandre.

A história do casal

Alexandre Borges e Julia Lemmertz se conheceram em 1991, mas se casaram em 1993, ano em que protagonizaram a novela Guerra Sem Fim, na extinta TV Manchete.

Em julho de 2015, depois de 22 anos juntos, o casal se separou. Na época, a notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa dos dois, que disse que a separação foi "amigável".