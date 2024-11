'A Fazenda 16': Sidney Sampaio chama Sacha Bali de 'covarde' em votação da roça

Sacha Bali e Sidney Sampaio voltaram a se estranhar durante a votação para a roça da Fazenda 16. Durante o programa ao vivo, Sidney justificou seu voto em Luana Targinno citando a aliança da peoa com Bali, que ficou bravo com o discurso do rival.

"Acabou de falar que não era para votar em grupo e vai votar nela porque tá comigo? Não tô entendendo", alfinetou Sacha.

"Basta o Brasil entender, não o senhor do jogo, soberano de coisa nenhuma", retrucou Sidney.

Os dois aumentaram o tom da discussão e Sidney chamou o rival de "covarde". "Se você quiser, depois a gente pode conversar lá na casa, mas você sempre foge. Você é frouxo, covarde, sem nenhum argumento. Se você quiser [conversar], eu tô à sua disposição, soberano de coisa nenhuma. Mas vamos respeitar o tempo do programa, por favor."

Luana foi a mais votada pelos participantes e está na 10ª rodada eliminatória do reality rural e puxou Fernando Presto para a berlinda. Indicado pelo fazendeiro Gui Vieira, Juninho Bill também compete pela permanência na casa, assim como Yuri Bonato.

Fernando vetou Luana da prova do fazendeiro, que acontece na noite desta quarta-feira (27).