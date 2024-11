Filho de Gugu mostra a mansão onde o pai morava em São Paulo

Na semana passada, completou cinco anos da morte do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, depois de um acidente doméstico. Para lembrar a data e homenagear o pai, João Augusto Liberato, filho do apresentador, abriu as portas da casa onde o pai morou por 20 anos em Barueri, na Grande São Paulo, aos telespectadores do programa Domingo Espetacular, que foi ao ar no último dia 24.

Na matéria, conduzida pela repórter Fabiana Oliveira, o primogênito de Gugu revelou que o pai gostava de passar susto nos filhos usando umas máscaras que escondia em seu escritório. "Muitas pessoas não sabem, mas meu pai era uma pessoa muito engraçada, muito brincalhão, ele gostava de fazer pegadinhas, assustar as pessoas. Ele adorava fazer surpresas", disse enquanto mostrava as máscaras assustadoras.

João Augusto mostrou ainda alguns xodós do pai, o papagaio Loro e a calopsita Lili, que posou na cabeça do herdeiro durante as gravações. "Ela é muito engraçadinha. Meu pai alimentava ela. Ele colocava pedacinhos de frutas e sementes na boca e ela vinha pegar", lembra.

A reportagem falou ainda com dona Maria do Céu, mãe de Gugu, que lembrou da noite em que Pelé foi visitá-los e tocou um violão que pertencia ao pai do apresentador.

Fabiana Oliveira entrevistou também Esther Rocha, assessora pessoal do Gugu. Ela é a guardiã de um acervo com 30.819 itens, como fotos, vídeos, troféus, vestuário e brinquedos.