Tati Minerato se pronuncia após falas racistas da irmã

Irmã de Ana Paula Minerato, Tati Minerato repudiou as falas racistas da ex-Fazenda em áudio divulgado nesta segunda-feira, 25. Em comunicado oficial, a modelo se disse "triste e abalada" pelas palavras da irmã. "Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa. Foi nesse espaço que cresci, aprendi e me desenvolvi como pessoa", disse ela.

"Desde criança, em minha família, fui ensinada sobre a importância do respeito ao próximo", continuou Tati, citando lições da mãe, dona Sílvia.

Ao mencionar o ocorrido, ela afirmou que "por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito".

Entenda o caso

Nesta segunda-feira, um suposto áudio de Ana Paula Minerato falando sobre a cantora Ananda, do Melanina Carioca, tomou conta das redes. No áudio, a ex-peoa conversa com o então namorado, KT Gomez, chamando Ananda de "neguinha" e usando expressões como "cabelo duro" para se referir à artista.

"Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África", diz Ana Paula no áudio, que não teve sua veracidade confirmada.

Repercussão

Ainda na manhã desta segunda-feira, a Gaviões da Fiel, escola de samba que tinha Ana Paula Minerato como musa, anunciou o desligamento da apresentadora de todas as atividades relacionadas à agremiação. O enredo da Gaviões para 2025 é intitulado Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro). Essa será a primeira vez que a escola apresentará um desfile com temática totalmente africana.

A Band também comunicou o desligamento de Ana Paula, afirmando que "as declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa".

Já Ananda, suposto alvo das ofensas do áudio, respondeu a agressão em seu Instagram. "Estava aqui de boa na praia, curtindo a minha vida, quando, de repente, me deparo com esse absurdo, vindo de uma pessoa que... amiga com todo o respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa, não se acha, não?", disse a cantora em story no Instagram.