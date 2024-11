Fernanda Torres visita túmulo de Eunice Paiva, a quem deu vida em 'Ainda Estou Aqui': 'Honra'

Ainda Estou Aqui, filme pelo qual Fernanda Torres está sendo aclamada internacionalmente no papel de Eunice Paiva, já ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas. Nesta segunda-feira, 25, a atriz compartilhou fotos de quando fez uma visita ao túmulo de Eunice.

"Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu Fernanda no Instagram. Veja aqui .

Eunice Paiva, advogada e símbolo da luta contra a ditadura militar, está no centro da narrativa contada nas telas pelo diretor Walter Salles, a partir do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e do político Rubens Paiva.

O desaparecimento e assassinato de Rubens (vivido por Selton Mello no filme) foi um dos mais emblemáticos casos de violação de direitos humanos durante o regime no País.