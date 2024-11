Lizzo compra mansão de Jeremy Renner por R$ 72 milhões

Lizzo está de casa nova! A cantora adquiriu por US$ 12,4 milhões - R$ 72 milhões - uma mansão de seis quartos e nove banheiros que pertencia a Jeremy Renner. A propriedade fica na região de Laurel Canyon, em Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com o TMZ, a mansão foi colocada à venda em agosto, com um pedido de US$13 milhões (R$73,5 milhões). Ainda segundo o portal, o ator adquiriu a propriedade em 2012, por US$ 4 milhões.

A mansão tem cerca de 750 m² e conta com uma suíte master com vista para um vale, um estúdio de gravação e uma cozinha gourmet, além de uma piscina com cachoeira.

Vítima de um grave acidente em 2023, Renner se recuperou na mansão, depois de passar por diversas cirurgias. O local também foi onde Renner criou a filha, Ava, hoje com 11 anos.