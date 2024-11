Anitta estará no Coachella 2025; veja programação completa

Anitta fará show no Coachella 2025. Considerado um dos principais festivais de música do planeta, o evento divulgou a lista dos artistas que vão se apresentar na edição. O line up é encabeçado por Lady Gaga, Green Day e Post Malone. O Coachella 2025 acontece nos finais de semana de 11 a 13 de abril e de 18 a 20 de abril.

Além de Anitta, o Brasil também será representado por Alok e Vintage Culture. Essa será a segunda vez que Anitta se apresenta no Coachella. Ela foi um dos destaques da edição de 2022.

Anitta e Alok

Anitta e Alok lançam o clipe de Looking For Love ("Buscando o amor", em português) na última segunda-feira,18. A música mistura o pop eletrônico do DJ com as influências latinas que caracterizam o trabalho da cantora. Recentemente, Anitta lançou com The Weeknd a música e o clipe São Paulo.

Este ano, Anitta concorre em cinco categorias do Prêmio Multishow 2024: Álbum do Ano e Capa do Ano com Funk Generation, Artista do Ano, Clipe TVZ do Ano com Mil Veces e Funk do Ano com Joga Pra Lua, parceria com Dennis e Pedro Sampaio. Já Alok disputa o prêmio de DJ do Ano.

Ingressos

A pré-venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 22, e os preços variam de US$ 539 (cerca de R$ 3,2 mil) para entradas gerais, até US$ 1,2 mil (aproximadamente R$ 7,2 mil) para acesso VIP.

Os fãs que desejam viver a experiência completa do festival podem optar por pacotes de acampamento, que vão de US$ 160 (R$ 970) até luxuosos bangalôs à beira do lago Eldorado por US$ 6,8 mil (R$ 41 mil).