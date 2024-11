Brunna Gonçalves conta como ela e Ludmilla decidiram quem iria engravidar

Gravidez de Brunna Gonçalves

Em novembro de 2023, Ludmilla e Brunna Gonçalves já haviam confirmado que buscavam tratamentos para que Brunna engravidasse. A escolha foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero. O óvulo utilizado no processo foi o de Ludmilla.