Fernanda Torres se pronuncia após post da Academia do Oscar 'quebrar a internet'

Após o perfil da Academia do Oscar postar uma foto belíssima de Fernanda Torres e "quebrar a internet" no Brasil, a atriz brasileira se pronunciou. Em vídeo compartilhado no Instagram nesta terça-feira, 19, Fernanda deixou o recado: "vamos ao cinema".

"De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar o seguinte: aproveite esse embalo do Ainda Estou Aqui e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E já já vem aí O Auto da Compadecida 2. Então, aproveite o embalo do Ainda Estou Aqui e vá para o cinema ter essas experiências com os outros", disse a atriz.

Sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’

Se depender da torcida brasileira, Oscar vem! O post da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas animou ainda mais os brasileiros que desejam uma indicação para Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz. O registro foi tirado durante a participação dela no evento Governor’s Awards, que contou com várias estrelas de Hollywood.

Diante da avalanche dos comentários - maioria de brasileiros elogiando Torres, o administrador da página retribuiu: "She is MOTHER", o que significa em português "Ela é MÃE", provavelmente em alusão a sua personagem, Eunice Paiva, mãe guerreia que se tornou advogada para descobrir o paradeiro do marido durante a ditadura. Até a tarde desta terça, o post tinha 253 mil comentários e mais de 1 milhão de likes. Veja aqui.

Ainda estou Aqui foi o longa brasileiro escolhido para concorrer a uma vaga ao Oscar. Segundo os dados da Comscore, o longa já levou 1,06 milhão de pessoas às salas de cinema.