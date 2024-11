Preta Gil recebe alta após nova internação: 'Volto a uma vida perto da normalidade'

A cantora Preta Gil recebeu alta neste domingo, 17, após uma nova internação depois de uma cirurgia para retirada de cálculos renais. Preta gravou um vídeo para o Instagram contando estar em sua casa no Rio de Janeiro. No próximo dia 26, ela volta a realizar novos exames para uma reavaliação dos próximos passos do tratamento contra o câncer no intestino.

Preta passou pela nova cirurgia no último dia 8 e, dois dias depois, recebeu alta. Ela, porém, teve de retornar ao hospital no dia 11 após sentir dores no rim direito. Segundo a cantora, ela precisou realizar uma troca do cateter duplo J, que havia sido obstruído por cálculos. Ao todo, a artista ficou internada por oito dias.

"Estou me cuidando, estou tomando antibiótico ainda e volto agora a uma vida perto da normalidade", disse. Preta afirmou que, apesar da melhora, ainda enfrenta sequelas da quimioterapia e da infecção nos rins. A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino no início do ano passado.

O caso de Preta Gil

Preta recebeu o diagnóstico depois de sintomas como uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue. À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. Preta também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Depois do tratamento primário, a cantora entrou em uma fase chamada de "sem evidência da doença", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. A fase significa que o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Entretanto, em agosto deste ano, a artista informou que o câncer havia voltado. Ele foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter. Ela teve que suspender o tratamento oncológico por causa da cirurgia, mas afirmou que pretende fazer novos planos com relação à saúde, junto dos médicos, após sua recuperação.