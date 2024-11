Beyoncé fará show em intervalo do jogo de Natal da NFL, com transmissão no streaming

Beyoncé fará o show de intervalo do jogo especial de Natal da Liga de Futebol Americana, a NFL, dos Estados Unidos. A partida será entre os times Houston Texans e Baltimores Ravens, em evento batizado como Christmas Day, e acontece em Houston, no Texas, cidade natal da cantora.

O anúncio foi feito pela Netflix no último domingo, 17, com um teaser.

No vídeo, a cantora aparece em cima de um carro antigo, cantando um trecho de American Requiem, música de seu último álbum de estúdio, Cowboy Carter. Ela usa chapéu de cowboy e as cores da bandeira dos EUA, e segura uma bola de futebol americano. Confira aqui.

De acordo com a Netflix, a apresentação de Beyoncé deve ter convidados especiais, que cantaram com ela no disco country. A plataforma de streaming irá transmitir o jogo, que acontece em 25 de dezembro, a partir das 18h30, horário de Brasília.

Beyoncé já se apresentou duas vezes no famoso show de intervalo do Super Bowl da NFL. Em 2013, ela cantou com Kelly Rowland e Michelle Williams, ex-companheiras do grupo Destiny’s Child - na época, a apresentação se tornou o segundo show mais assistido do evento. Já em 2016, ela se juntou a Bruno Mars e Coldplay.