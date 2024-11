Nova vocalista do Linkin Park pega calcinha jogada no palco e reação viraliza

Emily Armstrong, nova vocalista do Linkin Park, ficou surpresa ao se deparar com uma calcinha que foi jogada no palco por fãs brasileiros. O momento aconteceu no último show da turnê From Zero World Tour no País, no sábado, 16, no Allianz Park, em São Paulo. A reação da artista viralizou nas redes sociais.

Em uma pausa entre as músicas, o covocalista Mike Shinoda conversava com o público e Emily também interagia com a plateia, pegando os objetos que estavam no chão.

No vídeo , publicado por uma fã no X (antigo Twitter), é possível ver que ela pega um óculos escuro que foi jogado no palco e coloca no rosto. Em seguida, uma calcinha é arremessada. Emily pega a peça íntima, e ao perceber do que se trata, larga no chão imediatamente.

No show do Linkin Park realizado na sexta-feira, 15, outra cena inusitada divertiu o público. Uma fã jogou um sutiã no palco, na direção de Emily, mas acabou acertando o DJ Joe Hahn, que pegou a peça e a pendurou no microfone diante dele.

O show deste fim de semana em São Paulo marcou o retorno da banda ao País. E ela volta em 2025, com turnê mundial e mais quatro shows no Brasil.