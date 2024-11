Linkin Park anuncia turnê mundial em 2025, com quatro shows no Brasil

O Linkin Park anunciou a sua aguardada turnê mundial para 2025 e novos shows no Brasil. A notícia chega às vésperas dos dois shows que o grupo fará em São Paulo na sexta-feira, 15, e no sábado, 16.

A turnê, intitulada From Zero World Tour, faz referência ao novo álbum da banda, que será lançado também nesta sexta. From Zero é o primeiro com a nova integrante Emily Armstrong e sem Chester Bennington, que morreu em 2017. A turnê começa em 31 de janeiro, na Cidade do México e percorrerá mais de 50 cidades nas Américas, Europa e Ásia.

Para alegria dos fãs brasileiros, a banda confirmou mais quatro shows no País. As apresentações acontecem em Rio de Janeiro (8 de novembro), São Paulo (10 de novembro), Brasília (13 de novembro) e Porto Alegre (15 de novembro), onde a From Zero World Tour será encerrada.

Os locais dos shows no Brasil ainda serão anunciados. Não há ingressos à venda no momento.