Fernanda Montenegro quebra recorde no 'Guinness' com leitura de Beauvoir

A atriz Fernanda Montenegro quebrou um recorde no Guinness, o Livro de Recordes, pela leitura que fez de "A Cerimônia do Adeus", de Simone de Beauvoir, em agosto. O anúncio foi dado por meio de um vídeo publicado no Instagram da artista nesta quarta-feira, 13. Ela apareceu emocionada em uma cerimônia com o certificado em mãos.

O que aconteceu

Fernanda conquistou o recorde de maior público em leitura filosófica. Ao todo, 15 mil pessoas foram assistir à artista na leitura dramática que fez no Parque do Ibirapuera no dia 18 de agosto. Na ocasião, a atriz também se emocionou ao ver o público no que chamou de sua "grande festa de aniversário" de 95 anos.

"Milagres acontecem", celebrou a artista no evento do Guinness. "A nossa cultura é o nosso País. A cultura teatral é o homem através dos milênios, em qualquer lugar do mundo. Sempre tem a presença de alguém passando para alguém a visão de uma vivência que traz um texto, um contraste, uma variação do momento que se vive, uma transcendência do momento que se vive, até o humor do momento que se vive".