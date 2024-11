Denzel Washington comenta beijo gay que foi retirado de 'Gladiador 2': 'Se acovardaram'

Sobre a cena entre Mescal e Pascal, Washington afirmou que não tinha ciência do assunto. Pascal, entretanto, comentou a decisão em outra entrevista: "Eu não contei para o Ridley que eu ia fazer isso [beijar Mescal na testa]. Então eu fiquei nervoso depois porque pensei que ele ia me odiar por isso. Mas eu confio nele", falou, para a revista americana Cinemablend.

"Então eu perguntei para Ridley: 'você gostou do beijo na testa? Sim ou não?', e ele respondeu que sim. Então eu não sei como isso se perdeu na edição", finalizou o ator de The Last of Us.