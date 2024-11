Por que Kevin Costner deixou 'Yellowstone'?

A segunda parte da 5ª - e supostamente última - temporada de Yellowstone, um dos maiores sucessos da TV americana, foi ao ar no último domingo, 10, na Paramount, sem a participação de Kevin Costner. A decisão do astro de sair da produção vem repercutindo desde o ano passado. O ator foi a grande estrela da trama criada por Taylor Sheridan, no papel do patriarca e latifundiário John Dutton, desde 2018.

O imbróglio começou em fevereiro de 2023, quando o Deadline indicou pela primeira vez a possibilidade de encerramento da série, apontando como principal motivo a agenda de filmagens do protagonista.

A confirmação final veio em 20 de junho deste ano, quando Costner reforçou que não voltaria para a nova leva de episódios em um vídeo publicado em seu Instagram, citando o trabalho no filme dirigido por ele. "Depois deste longo 1 ano e meio trabalhando em Horizon e fazendo todas as coisas necessárias, e pensando em Yellowstone, aquela série que eu amo e sei que vocês amam, acabei percebendo que não vou conseguir continuar a temporada 5B ou algo no futuro", disse ele.

Nesse meio tempo, os burburinhos apontaram para várias direções, o que gerou um conflito de narrativas e denunciou como a relação entre Costner e a produção da série estaria abalada - Sheridan chegou a dizer estar "decepcionado" com a situação. Além disso, o ator passou por um divórcio conturbado, com briga na justiça, durante o período.

Afinal, por que Kevin Costner saiu de Yellowstone?

"Era hora de seguir em frente, da forma mais graciosa possível, com algo que foi muito importante", simplificou Costner em entrevista ao Extra TV há alguns meses. Mas a situação foi um pouco mais complexa.

Segundo o ator, a saída da série de sucesso se deu simplesmente pelo desejo de explorar outros projetos em sua carreira, somado às dificuldades de agenda. Em entrevista concedida à GQ americana em maio, o astro explicou seu lado da ‘treta’. Ele ressaltou sua admiração por Yellowstone, com a qual foi tão comprometido que renegociou o acordo original de três temporadas para até sete no total.

Mas a segunda parte da quinta temporada demorou dois anos para ficar pronta (os primeiros episódios foram ao ar no final de 2022), em um constante adiamento: o ator contraiu Covid-19, a greve dos roteiristas irrompeu, além de outros desentendimentos.

Sentindo que perdia outras oportunidades de trabalho, Costner optou por não mais apostar na espera. "Raramente começávamos quando dizíamos que iríamos e não terminávamos quando dizíamos que iríamos. E eu estava bem com isso. Realmente estava. Mas não era um rumo que pudesse continuar para mim", disse o ator à GQ.

A dificuldade para encontrar um acordo sobre o cronograma de filmagens virou uma disputa contratual e uma suposta rivalidade entre Costner e Sheridan, alimentada na imprensa por um disse me disse de fontes anônimas e falta de esclarecimentos das partes envolvidas.

Uma das prioridades do ator era o projeto Horizon: Uma Saga Americana. Na esteira de Yellowstone, trata-se de uma franquia de faroeste épico dirigida, co-roteirizada, produzida e estrelada por Costner. O primeiro filme retrata a expansão para o oeste americano no período da Guerra Civil.

Apesar de uma estreia no Festival de Cannes com longos minutos de aplauso, o filme teve um desempenho abaixo do esperado nos cinemas, postergando a estreia do segundo capítulo, inicialmente programada para agosto. O capítulo 3 da saga está em produção, e um quarto e último longa deve fechar o projeto.

Costner disse à GQ que ficou incomodado que os representantes dos estúdios envolvidos em Yellowstone, Paramount e 101 Studios, não tentaram esclarecer a verdade por trás da especulação na mídia. O silêncio teria feito parecer que a culpa pelos atrasos era exclusivamente de Costner, já que havia sido reportado que o ator se disponibilizaria para apenas uma semana de filmagem para os episódios finais - desmentido pelo advogado do astro.

Foi reportado pelo portal Puck, ainda, que Costner teria feito uma série de demandas, como aumento de salarial, menor tempo de filmagem e o direito de aprovar ou até vetar os roteiros da temporada, escritos por Sheridan.

O que dizem os produtores?

Em comunicado enviado à GQ, a Paramount afirmou: "Kevin tem sido uma grande parte do sucesso de Yellowstone. Embora esperássemos continuar trabalhando com ele, infelizmente não conseguimos encontrar uma janela que funcionasse para ele, todos os outros talentos e nossas necessidades de produção para seguirmos em frente juntos. Respeitamos que Kevin tenha priorizado sua nova série de filmes e desejamos a ele o melhor".

Já Taylor Sheridan falou em junho ao The Hollywood Reporter que sua opinião sobre Costner como ator não havia mudado. "Sua criação de John Dutton é simbólica e poderosa... E eu nunca tive um problema com Kevin que ele e eu não pudéssemos resolver por telefone. Uma vez que os advogados se envolvem, as pessoas não conseguem falar umas com as outras e começam a dizer coisas que não são verdadeiras e tentam transferir a culpa com base em como a imprensa ou o público parecem estar reagindo", cutucou ele.

Qual o destino de John Dutton em Yellowstone?

O texto abaixo contém spoilers.

Na estreia da segunda parte da 5ª temporada da série, os fãs atestaram a ausência de Costner, que não aparece no episódio. Logo é revelado o destino de seu personagem na trama: John Dutton foi assassinado em um esquema que envolve o filho, Jamie Dutton (Wes Bentley), e sua parceria romântica Sarah Atwood (Dawn Olivieri).

Apesar de ter dito anteriormente que ele mesmo havia sugerido para os produtores a morte de Dutton como uma possível saída para o impasse entre agendas (o que foi negado pela outra parte), Costner não parece ter achado o fim de seu personagem agradável.

Na segunda-feira, 11, o ator participou do programa de rádio The Michael Smerconish Program, em que afirmou não ter assistido ao episódio, e que nem tinha ideia do destino do personagem. "Na verdade, descobri sobre isso hoje de manhã", falou Costner. Ele foi informado sobre a natureza da morte, o que "não me faz querer correr para vê-lo", completou.