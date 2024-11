Simple Minds anuncia shows no Brasil em 2025; veja datas e como comprar

Simple Minds, uma das bandas mais emblemáticas dos anos 1980 e de maior sucesso do Reino Unido, anunciou que fará dois shows no Brasil em 2025.

A primeira apresentação será no Rio de Janeiro, em 3 de maio, no Qualistage, e a outra em São Paulo, em 4 de maio, no Espaço Unimed. As vendas de ingressos começarão no dia 21 de novembro, às 10h. No Rio, será por meio da Ticketmaster e em São Paulo, pela Eventim.

Será a 5ª visita do grupo de hits como Don’t You (Forget About Me) e Alive and Kicking ao País, onde já tocaram em 1988, 1995, 2010 e 2013.

O Simple Minds é formado por Jim Kerr (vocalista), Charlie Burchill (guitarrista) e uma seleção de colaboradores: Ged Grimes (baixista), Sarah Brown (backing vocal), Gordy Goudie (guitarra), Erik Ljunggren (tecladista) e Cherisse Osei (baterista).