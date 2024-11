Nasce Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube e Eliezer anunciaram o nascimento do segundo filho, Ravi. O bebê nasceu na segunda-feira, 11, às 19h49, com 3,76 quilos e 49 centímetros, contaram os pais via stories do Instagram nesta terça. Os influenciadores e ex-BBBs também são pais de Lua, de 1 ano.

Eliezer também compartilhou alguns registros com Viih Tube na maternidade, durante o trabalho de parto, e uma foto da touca customizada para o recém-nascido.

A segunda gravidez de Viih Tube foi anunciada em abril. Em maio, o casal revelou o sexo do bebê e o nome escolhido para o caçula.