Mãe de Cazuza relembra como descobriu sexualidade do cantor: 'Queria que ele fosse feliz'

Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, falou sobre como reagiu à sexualidade do filho. A cantora relembrou o assunto durante sua participação no Conversa com Bial na madrugada desta terça-feira, 12.

Ela explicou que o cantor nunca negou o que sentia. "Ele falou assim: ‘mamãe, eu gosto de meninos e meninas. Agora não se meta na minha vida, a vida é minha", disse.

A mãe de Cazuza ainda ressaltou que nunca mais perguntou nada relacionado ao assunto para o filho. "Se perguntasse, levava um fora. Aceitei porque queria que ele fosse feliz. Contanto que fosse feliz, eu fiquei feliz junto com ele".

Durante a entrevista, Lucinha também falou sobre dois livros, Meu Lance é Poesia e Protegi Teu Nome por Amor, que reúnem memórias, fotos e histórias de Cazuza, sob organização de Ramon Nunes Mello.