Grávida do quarto filho, Megan Fox sofreu um aborto no ano passado: 'Bem-vindo de volta'

Megan Fox está grávida do quarto filho, o primeiro com o rapper Machine Gun Kelly, seu noivo. O anúncio foi feito pela atriz no Instagram, na segunda-feira, 11. Em uma foto, ela exibe a barriga, com o perfil do rapper marcado; em outra, mostra o teste de gravidez positivo.

"Nada nunca está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu na legenda. No ano passado, Megan sofreu um aborto espontâneo, e escreveu sobre esse luto em um livro de poesia, intitulado Pretty Boys Are Poisonous, publicado em novembro do ano passado.

Em um dos poemas, a atriz menciona um ultrassom de 10 semanas e descreve a sensação de ter que se despedir do bebê, uma menina. "Quero segurar sua mão, ouvir sua risada, mas agora tenho que dizer adeus", escreveu na obra. "Qual é o resgate para a alma dela?", diz outro verso.

A publicação confirmou os rumores da gravidez, que começaram a circular em 2022. Em uma entrevista ao programa Good Morning America, Megan falou sobre a dor da perda sentida por ela e pelo atual parceiro. "Nunca passei por algo assim na minha vida. Tenho três filhos, então foi muito difícil para nós dois. Nos fez passar por uma jornada muito dolorosa juntos, tentando entender: ‘O que aconteceu?’ e ‘Por que isso aconteceu?’", disse a atriz.

A atriz, de 38 anos, é mãe de Noah, de 10 anos, Bodhi, de 9, e Journey, de 6, frutos do relacionamento com o ator Brian Austin Green. Os dois se divorciaram em 2021. Machine Gun Kelly, nome artístico de Colson Baker, de 34 anos, tem uma filha de 15 anos, Casie, com a ex-namorada da adolescência Emma Cannon.