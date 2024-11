Cantor Paulinho Dill é entubado após sofrer acidente grave no RS

O cantor Paulinho Dill, da banda Os Atuais, sofreu um grave acidente de trânsito na segunda-feira, 11. "Foi muito grave. Neste momento, ele está hospitalizado em Santa Rosa. Ele está entubado, respirando por aparelhos. A gente quer muita oração, pedir o carinho de todos", informou Jacke Tolfo, diretor do grupo musical, pelos stories do Instagram.

Segundo o g1, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou que o músico de 38 anos perdeu o controle do veículo na altura do km 50 da ERS-307, em Santa Rosa, e acabou capotando.

O vocalista e um amigo, que estava no banco do passageiro, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Vida e Saúde. O amigo não teve ferimentos de maior gravidade.

Em comunicado publicado nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 12, o perfil da banda agradeceu as mensagens de apoio recebidas. "Continuamos contando com a força e as orações de cada um de vocês", publicou.

Quem é o cantor Paulinho Dill?

Paulinho Dill tem 38 anos e faz parte da banda Os Atuais desde 2019. Antes de integrar a banda, o cantor fez parte do grupo Indústria Musical. Nas redes sociais, o vocalista acumula mais de 120 mil seguidores e costuma compartilhar fotos de shows, festas com amigos e curtindo os familiares.

No perfil oficial de Os Atuais, eles se classificam como Os Reis do Baile com mais de 56 anos de história.