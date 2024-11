Bruna Marquezine dá um novo passo na carreira com 'Amor da Minha Vida'

Evento da Disney para divulgar suas próximas novidades, a D23 foi uma boa oportunidade para entender a importância de Bruna Marquezine. A atriz causou comoção quando subiu ao palco, ao lado de Sérgio Malheiros, para falar sobre Amor da Minha Vida, série que chega ao Disney+ em 22 de novembro - o público no auditório fez um barulho próximo ao que David Harbour ouviu no dia anterior ou que Xuxa ouviu alguns minutos depois.

Além disso, nos bastidores, havia uma certa tensão com o que se podia ou não perguntar para Bruna. A série, afinal, conta com intensas cenas de sexo e perguntas desse tipo geralmente não agradam. E o amor, tema da trama, também dá brecha para perguntas mais pessoais, o que causou uma preocupação além da conta por parte da equipe ao redor da carioca.

Mas Bruna e Sérgio responderam à altura. Não se intimidaram e falaram sobre como a série, roteirizada pelo talentoso Matheus Souza (Tá Escrito), é um passo importante para cada um deles. Principalmente Bruna, que não só assumiu o papel de protagonista, mas que também teve sua primeira experiência como codiretora e como produtora executiva.

"Foi maravilhoso, uma experiência incrível", conta Bruna, ao Estadão, na D23. "Sempre tive vontade de me envolver mais na criação, mas antes não tinha essa oportunidade. Ter esse espaço foi muito especial para mim. O Renê [Sampaio, diretor da série], espero que ele não se arrependa, me deu total confiança, e eu acreditei nessa oportunidade. Foi maravilhoso, e é algo que quero fazer mais. Quem sabe se a série tiver uma segunda temporada."

Um novo momento

Mais do que isso, porém, a série é um passo além na carreira dos dois atores. Bruna, que recentemente começou uma carreira com o pé no mercado internacional com Besouro Azul, está se arriscando mais em papéis "menos confortáveis". Começou com o pouco falado filme Vou Nadar Até Você e, agora, ganha mais contornos como Bia, a protagonista da série que parece não conseguir se envolver com ninguém, mas que vai se desenvolvendo.

"É uma jovem atriz, construindo sua carreira no Rio, depois de deixar Brasília e sua família para trás", resume Bruna. "Bia é cheia de sonhos, energia e espontaneidade. No início da série, conhecemos ela ainda um pouco imatura e reativa, mas acompanhamos o processo de amadurecimento, que é um dos temas principais da série. Essa trajetória representa o crescimento do jovem contemporâneo, abordando as fases e desafios da juventude."

Já Vitor, o melhor amigo de Bia, é um personagem que inicialmente parece mais resolvido - tem um relacionamento, um emprego e fica insistindo para que Bia siga o mesmo caminho.

"Ele tem uma falsa maturidade, acreditando que tudo está sob controle", contextualiza Sérgio Malheiros, ao Estadão, também na D23. "Mas, ao longo da história, a vida mostra que ele ainda precisa amadurecer muito e que ainda enfrentará desilusões que ajudarão a moldar seu caráter. A série explora essas desilusões e o crescimento pessoal."

Ah, o amor

Só que mais do que desilusões, crescimento pessoal e desafios da juventude, Amor da Minha Vida fala sobre isso que está ali, bem no começo do título: o amor. Matheus Souza, como já fez bem em outros trabalhos, coloca isso sob a perspectiva do jovem de hoje, com mais incertezas do que certezas, com mais planos e menos ações concretas. E, mais do que isso, com um mundo que muda de uma hora para a outra, sem nunca avisar.

"O amor é um dos temas mais antigos das narrativas, mas o diferencial aqui é mostrar a relação dos dois personagens que, embora tenham uma conexão, ainda não percebem a profundidade que essa amizade ou relacionamento pode alcançar", diz Malheiros. "Todos nós já vivenciamos algo parecido. Todos temos ou já tivemos um grande amor, uma amizade forte ou um laço fraternal que marca nossa vida. A série explora o amor de uma forma muito próxima do cotidiano."

Bruna continua dizendo que, desde o início, quando esse projeto surgiu para ela, ficou animada porque era exatamente o que queria fazer. "É aquele tipo de história em que você se identifica com os personagens ou vê amigos refletidos na tela. Esse projeto não romantiza o amor; ele aborda todos os tipos de amor que passam por nossas vidas, aqueles que, no momento, parecem ser o ‘amor da vida’, mas que acabam se tornando memórias e histórias", contextualiza Bruna. "Essas experiências ajudam a moldar quem somos, deixam marcas em nós, assim como deixamos nelas."