Ator sul-coreano Song Jae-Rim é encontrado morto, aos 39 anos

Segundo informações fornecidas ao portal de notícias coreano Yonhap News, um amigo teria visitado a residência de Jae-Rim para um almoço pré-combinado, quando o encontrou.

A polícia afirmou também ter encontrado uma carta de suicídio, e desconsiderou a suspeita de um crime.

A família do ator comentou para o portal que deseja realizar um "pequeno funeral, apenas com entes próximos", que acontecerá no dia 14, também em Seul, cidade em que Jae-Rim nasceu.

Aos 39 anos, Jae-Rim também esteve em papéis importantes em k-dramas como No Dia de Seu Casamento (2018), Adeus, Sr. Black (2016) e Two Weeks (2013).

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda: