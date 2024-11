Vera Viel inicia tratamento de radioterapia contra o câncer, um mês depois de cirurgia

A apresentadora e modelo Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, iniciou o tratamento de radioterapia contra o câncer nesta segunda-feira, 11. No Instagram, ela compartilhou uma foto e contou que serão necessárias 33 sessões.

"Deus sabe de todas as coisas e eu estou preparada para essa nova etapa, Ele tem um propósito na minha vida e Ele mesmo me disse que a minha vida teria um novo sentido, e já está tendo, muita coisa mudou aqui dentro", escreveu Vera na legenda. Veja aqui.

Há exatamente um mês, Vera passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno da coxa esquerda, dado o diagnóstico de sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer. Ela fez fisioterapia antes de iniciar as sessões de radioterapia e tem usado muletas para garantir que a cicatrização ocorra bem.

Desde a descoberta, a apresentadora e o marido vêm compartilhando o processo de tratamento e recuperação nas redes sociais. Vera considera que o diagnóstico foi um ponto de virada em sua vida, aos 49 anos. "Sempre me preocupei com as minhas pernas, de ter pernas bonitas, e eu tive um tumor na coxa. Hoje não me importo de ter cicatrizes aqui", disse ela, emocionada, em entrevista ao Domingo Espetacular em outubro.