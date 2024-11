Ronnie Von fala sobre queda no 'Fantástico': 'Estou bem'

Ronnie Von comentou com exclusividade ao Fantástico de domingo, 10, sobre como caiu no jardim de sua casa na sexta-feira, 8. Ele fez parte de uma reportagem sobre riscos de queda na população idosa, que também contou com depoimentos da família de Agnaldo Rayol, morto após um acidente em casa pelo mesmo motivo.

"Estava chovendo a cântaros, meu sapato [era] de sola de couro, pisei, rolei, fui lá para baixo e caí. Era uma rampa. Bati com a cabeça. Estou de castigo, esperando", contou o apresentador. "Não tenho nada, estou bem, fiz todos os exames. Foi um galo só."

Ele era amigo de longa data de Agnaldo Rayol, e prestou também uma homenagem ao cantor em suas redes sociais, em uma série de vídeos. "Lembranças de uma noite incrível com esse talento que ficará sempre no meu coração", escreveu.

A família de Agnaldo também falou com o Fantástico, que alertou o risco de quedas em idosos.