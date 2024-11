Rambo no top 10 da Netflix: veja a ordem e onde assistir toda a franquia no streaming

Os três primeiros filmes do Rambo dispararam na Netflix. Os filmes, estrelados por Sylvester Stallone, figuram na lista dos dez filmes mais vistos na plataforma nesta segunda-feira,11, superando títulos originais como Corte no Tempo e Não Se Mexa.

Os longas seguem um soldado veterano da Guerra do Vietnã, com o primeiro capítulo da saga sendo um comentário sobre o tratamento dado pelos Estados Unidos aos seus soldados que sobreviveram ao combate. No segundo filme e no terceiro, Rambo deixa seus traumas para trás para voltar a trabalhar para o exército americano em diferentes capacidades, primeiro resgatando soldados americanos ainda presos no Vietnã e, depois, precisando ir ao Afeganistão para salvar um coronel.

Já Rambo 4, quarto filme da franquia, vê o personagem titular guiando e salvando um grupo de missionários cristãos presos no meio de uma guerra civil na Ásia. Por fim, Rambo: Até o Fim coloca o veterano enfrentando o cartel mexicano para resgatar uma ente querida.

Qual a ordem certa para ver Rambo?

Sem muita complicação, os primeiros três filmes da franquia estão devidamente numerados, com o primeiro sendo Rambo: Programado Para Matar. Lançado três anos depois do filme original, Rambo 2: A Missão é o segundo filme da série cinematográfica, seguido por Rambo 3, de 1988.

O próximo filme da saga chegou 20 anos depois. Rambo, batizado no Brasil como Rambo 4, mostra um John Rambo mais envelhecido e trabalhando como caçador de cobras e barqueiro na Tailândia. O último longa da franquia, e fechando a ordem cronológica, é Rambo: Até o Fim, que amarra os eventos dos títulos anteriores com alguns flashbacks.

Onde assistir ao resto da saga Rambo?

Os três primeiros filmes do Rambo estão disponíveis na Netflix, no Telecine e no Prime Video. Já Rambo 4 pode ser encontrado no Prime Video e na Max, enquanto Rambo: Até o Fim pode ser conferido apenas no Telecine e em nas lojas do Prime Video, da Apple e do Google.