Filha de brasileiros, atriz Camila Mendes será Teela no live-action de 'He-Man'

Camila Mendes usou suas redes sociais neste domingo, 10, para mostrar seu novo visual. A atriz pintou o cabelo de vermelho para seu novo papel: ela será Teela no live-action de He-Man.

O filme é inspirado no desenho animado dos anos 1980. Sua personagem é uma das aliadas do herói de Etérnia e filha do guerreiro Mentor. "Apenas uma recém ruiva com um voo atrasado e um banheiro vazio só para ela", escreveu na legenda.

A atriz nasceu em Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos. Apesar de ser americana, ela é filha de brasileiros e estudou no Brasil durante um período de sua infância. A mãe de Camila é de Porto Alegre, e seu pai é de Brasília.

Ela ficou conhecida por interpretar Veronica Lodge na série Riverdale. A artista também atuou em filmes como Upgrade: As Cores do Amor e Justiceiras.

Camila estava no elenco da nova versão de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, mas desistiu de participar do filme. Segundo o Deadline, a decisão foi motivada por conflitos de agenda com as filmagens de He-Man.

O live-action inspirado no desenho animado deve estrear em junho de 2026 e conta com Nicholas Galitzine e Alison Brie no elenco.