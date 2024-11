Viih Tube defende Eliezer após críticas de médicos

A influeciadora Viih Tube usou suas redes sociais para defender o marido Eliezer depois que o também influenciador fez um comentário sobre sua gravidez, dizendo que a mulher estava no último mês de gestação, mas ainda não tinha dilatação suficiente.

Depois da publicação, vários profissionais de saúde e pessoas que trabalham com mulheres grávidas criticaram a fala de Eliezer. De acordo com eles, mesmo que a mulher esteja no último mês, não é esperado que a mulher tenha já a dilatação necessária para o parto.

Depois da enxurrada de críticas, Viih Tube também usou as redes sociais para defender o marido. "O homem fala e posta do jeito que ele entende, mas com esse post, muitos médicos, muitas doulas vieram falar. Eu tô completamente informada e eu tenho a melhor equipe médica que eu poderia ter", disse a influenciadora.

Ela contou que o marido segue informado, apesar de não saber tudo. "O Eli, ele entende, mas não tudo. Ele não falou por mal, falou do jeitinho dele, mas é importante que o seu acompanhante saiba das coisas e tudo o que eu quero que ele saiba, ele sabe". continuou. Ela também disse que Eliezer está se preparando junto com ela para o momento do nascimento do segundo filho do casal, o pequeno Ravi. "Ele fez curso comigo e tá tão preparado quanto eu. Até chegar o trabalho de parto, ele não sabe muito, porque ele está ansioso e eu preferi assim."

Viih também comentou que sabe que ainda não precisa apresentar dilatação e que tudo está normal na sua gestação. "Não é esperado dilatação com 37 semanas. Mamães que estão com esse tempo e não tem, tá tudo bem, normal. Inclusive, você não tem que fazer exame de toque se você não quiser, mas eu quis fazer. Eu tô super informada de tudo, podem me perguntar tudo que eu sei responder."

Ao final de sua fala, ela voltou a defender o marido e tranquilizou outras mães. "Quando ele postou, foi o jeitinho dele de falar. Você provavelmente não terá dilatação até entrar em trabalho de parto. Tem mulheres que tem, mas não quer dizer nada", pontuou. O nascimento de Ravi é esperado ainda para novembro.