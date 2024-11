The Cult fará show em São Paulo para comemorar 40 anos de carreira

Nesta quinta-feira, dia 7, a banda The Cult anunciou sua turnê comemorativa de 40 anos no Brasil, com apresentações marcadas para três cidades: Rio de Janeiro (22/2, no Viva Rio), São Paulo (23/2, no Vibra SP) e Curitiba (25/2, no Live Curitiba).

A venda de ingressos começa na sexta, 8, às 13h, pelo site clubedoingresso.com e em pontos de venda autorizados.

Liderada por Ian Astbury (vocais) e Billy Duffy (guitarra), The Cult mantém uma base global de fãs e uma discografia marcante, destacando álbuns icônicos como Love (1985), Electric (1987), Sonic Temple (1989) e Ceremony (1991).

O lançamento mais recente da banda, Under the Midnight Sun (2022), foi produzido por Tom Dalgety, com gravações no Rockfield Studios, onde o The Cult registrou seu álbum de estreia, Dreamtime, em 1984. Misturando rock, psicodelia e influências eletrônicas, o álbum é um marco na sonoridade da banda.

SERVIÇO

The Cult no Rio de Janeiro

Data: 22 de fevereiro de 2025

Local: Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Rio de Janeiro

Ingressos: https://fastix.com.br

The Cult em São Paulo

Data: 23 de fevereiro de 2025

Local: Vibra SP

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/thecult-sp

The Cult em Curitiba

Data: 25 de fevereiro de 2025

Local: Live Curitiba

Ingressos: https://fastix.com.br