Linkin Park abre loja na Galeria do Rock e dará a fãs chance de ouvir novo álbum

Linkin Park abrirá uma pop-up store para a divulgação de seu novo álbum, From Zero, localizada na Galeria do Rock, em São Paulo. A loja ficará aberta entre 11 e 16 de novembro, e contará com merchandisings e itens especiais da coleção da WA Sport para a banda.

O anúncio da loja foi feito pelo Instagram oficial do Linkin Park. Além da pop-up store, o grupo preparou uma sessão especial para os fãs brasileiros, que poderão ouvir o disco antecipadamente por meio de ingressos limitados, entre 11 e 14 de novembro. Confira aqui

Para participar da sessão de audição do álbum, os fãs devem enviar uma captura de tela que comprove que seguem o Linkin Park no Spotify, e se cadastrar no link, cujo prazo final é às 23h59 desta quinta-feira, 7. O link para se inscrever está aqui .

Após o cadastro com os dados pessoais, o fã deve escolher em qual dia e horário deseja participar da sessão para ouvir o álbum, que também será realizada na Galeria do Rock, localizada no bairro República, na capital paulista. O número de vagas para o evento é limitado.