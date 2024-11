João Silva conta conselho que recebeu de Faustão para lidar com a fama

O apresentador João Silva, 20, contou para seguidores um importante conselho que recebeu do pai, o também apresentador Fausto Silva, 74, sobre a fama. Em uma sessão de perguntas e respostas compartilhada nos stories do Instagram, o jovem influenciador citou palavras sábias do pai que lhe foram passadas. "Pelo que escutei do meu pai a vida inteira, tem uma frase maravilhosa dele, que é ‘a única coisa que destrói a inteligência é o ego e a vaidade’", contou ele ao ser perguntado sobre qual o maior perigo da fama.

"Acho que isso é a coisa mais importante, principalmente para quem está entrando no mundo artístico, que fica muito famoso rápido, às vezes, é natural [a vaidade]", seguiu o influenciador. "Mas [esse conselho] é uma coisa que levo do meu pai, que a vida inteira teve essa cabeça."

João ainda respondeu outras perguntas dos fãs, inclusive sobre a melhor pizza que já comeu ("claro que é a Pizza do Faustão, né? [risos]") e sua opinião sobre bitcoin ("só me arrependo de não ter comprado e acreditado com o meu irmão quando ele me falou lá em 2018"). Dando mais um vislumbre em sua vida pessoal, o apresentador ainda disse gostar de tatuagens, tendo quatro artes em seu corpo, todas relacionadas de alguma forma à sua família.

Por fim, ele foi perguntado sobre sua opinião sobre o ator André Lamoglia. "Admiro muito ele como ator, ele esteve em casa esses dias. Então super [convidaria ele para o Programa do João]. Inclusive vou marcar ele aqui para ver se ele topa."