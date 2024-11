Art Garfunkel revela encontro emocionante com Paul Simon após desavenças entre a dupla

Art Garfunkel, de 83 anos, se encontrou com Paul Simon, também de 83, após anos de desavenças, disse ao The Sun, em 31 de outubro. A dupla de sucesso dos anos 1960 teve um reencontro emocionante. "Foi caloroso e maravilhoso. Houve lágrimas", começou Art.

Ele descreveu que chorou em um determinado momento, "porque sentiu que o tinha machucado", mas que "também houve abraços". A dupla Simon & Garfunkel ficou conhecida pelos sucessos The Sound of Silence e The Boxer, além de ter ganhado dois Grammys.

Quando perguntado sobre o sucesso que fizeram nos anos 1960, e se haviam falado sobre isso, Garfunkel respondeu que não. "Não discutimos. Acho que isso fala por si só."

Apesar do reencontro, o jornal britânico afirma que é improvável que os dois voltem a se apresentar juntos novamente. O cantor, por fim, deu a entender que se reconciliou com a antiga dupla, dizendo que é alguém com "muito amor para dar", e que "música é sua linguagem do amor".

Paul Simon participou recentemente de uma música de Milton Nascimento, o Bituca, em junho. Um Vento Passou (para Paul Simon) conta com um trecho do cantor americano em português.