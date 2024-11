'Stranger Things': Netflix confirma 5ª temporada em 2025 e revela títulos de episódios

A quinta e última temporada de Stranger Things estreia em 2025, confirmou a Netflix nesta quarta-feira, 6. A plataforma divulgou um teaser que revela os títulos dos episódios, indicando algumas pistas.

Conforme o vídeo, a temporada será ambientada no outono de 1987. Os títulos dos episódios, em português, são: Missão de resgate; O desaparecimento de...; A armadilha; Feiticeiro; Tratamento de choque; A fuga de Camazotz; A ponte; e O mundo "direito".

No título do segundo episódio, a Netflix fez suspense e escondeu o nome de um personagem que vai desaparecer. Já o nome do último episódio parece fazer referência a uma vitória dos mocinhos de Hawkins, deixando o temível Mundo Invertido no passado.

A Netflix ainda compartilhou fotos de bastidores da gravação da série. Os fãs sentiram falta das personagens Eleven/Onze e Max, interpretadas por Millie Bobby Brown e Sadie Sink, que não aparecem nos registros.

As informações foram divulgadas neste 6 de novembro por conta do chamado Stranger Things Day, data escolhida pelos fãs da série para celebrá-la. Remete ao dia em que Will Byers (Noah Schnapp) desapareceu em Hawkins, Indiana, em 1983 - em cenas da primeira temporada, que foi ao ar em 2016 na plataforma.

Outros projetos do universo da série estão sendo desenvolvidos, com destaque para um espetáculo no West End de Londres, que chega à Broadway em Nova York no próximo ano; além de uma série derivada animada.