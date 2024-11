'Nepo baby' assumido: saiba quem é Pedro Novaes, o Beto de 'Garota do Momento'

Pedro Novaes estreou na novela Garota do Momento interpretando o fotógrafo Beto, o mocinho da trama, que vive um romance com a protagonista Beatriz (interpretada por Duda Santos) e se vê também envolvido com a antagonista Bia (vivida por Maisa). Filho de Letícia Spiller e Marcelo Novaes, o ator, de 28 anos, chamou bastante atenção pela semelhança com o seu pai.

Por ser filho dos atores veteranos, o jovem é considerado um nepo baby - o que ele reconhece. "Tenho grande respeito pela carreira dos meus pais. Embora algumas portas se abram por causa dessa situação, não me permito dedicar nem um segundo a isso. Às vezes sinto que preciso me esforçar o dobro, pois tenho meu próprio caminho a trilhar", afirmou ele à Quem.

E continuou: "Sou um ‘nepo baby’ desta geração, mas estou construindo meu próprio caminho e trabalhando com muita dedicação e estudo".

O termo nepo baby é uma abreviação da expressão nepotism baby (bebê do nepotismo, em tradução para o português) que significa a prática de favorecer parentes em relações de trabalho.

Pedro Novaes contou também que, para interpretar Beto, ele passou por uma série de testes, sendo aprovado pela diretora da novela, Natália Grimberg, e pela autora Alessandra Poggi. Ele comentou sobre as críticas que recebeu por ter sido escalado para a novela.

"Algumas pessoas vão julgar e podem não gostar, mas tudo bem, pois estou me dedicando completamente", destacou ele à publicação.

Mas quem é Pedro Novaes?

O ator estreou na televisão em 2019 como protagonista em Malhação: Toda Forma de Amar. Pedro também já trabalhou como modelo e faz parte da banda Fuze, com o irmão, Diogo, de 30 anos, filho de Marcelo Novaes e da empresária Sheyla Beta. Ele também é irmão de Stella, de 12, filha de Letícia Spiller com o diretor de fotografia Lucas Loureiro.

O ator de Garota do Momento namora há três anos a jornalista Eduarda Vilar. Para Pedro, o fato de ser filho dos atores consagrados não é motivo de pressão, mesmo tendo que lidar com críticas.

"Não é um peso negativo. Sempre soube que iria trabalhar com arte, desde criança. E eles [pais] me trazem muita influência e experiência. A gente troca muito. Nossa ligação é imensa, mas quis fazer meu caminho e andar com minhas próprias pernas", disse Pedro ao jornal Extra.