Fundador da Jovem Pan morre aos 93 anos

Antônio Augusto Amaral de Carvalho, fundador da Jovem Pan, morreu nesta segunda-feira, 4, aos 93 anos. A informação foi divulgada pelo Grupo Jovem Pan. A causa da morte não foi revelada.

"É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada", diz o comunicado divulgado pela emissora.

Em 1940, Tuta entrou no meio jornalístico, em programas de rádio. Em seguida, na década de 1960, ajudou a criar festivais de música na TV Record, o que colaborou para a expansão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda.

Tuta assumiu a direção-geral da Rádio Panamericana, ligada à Rede Record, em 1964, e comandou a transformação da emissora na Jovem Pan. Uma década mais tarde, o empresário inaugurou a Jovem Pan 2 FM, que passou a ser dirigida por seu filho Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. Tuta foi diretor-presidente da Jovem Pan de 1973 até 2014, quando passou o comando para Tutinha, que permaneceu no posto até 2023.

Nos anos 1970, a rádio foi pioneira nas transmissões esportivas ao vivo a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo. Quando idealizou a Jovem Pan Online, se tornou o primeiro comunicador a apostar em transmissões pela internet. No jornalismo, seu legado foi a implementação da programação de notícias 24 horas na rádio.

Durante sua carreira, o fundador da Jovem Pan venceu o prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos Teatrais. "Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários. Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Na emissora, formatou o programa Família Trapo e trabalhou com grandes nomes da televisão, como Hebe Camargo, Jô Soares e Ronald Golias. Seu Tuta imortalizou a frase "ninguém faz sucesso sozinho".

Tuta era filho do empresário e advogado Paulo Machado de Carvalho, fundador da TV Record, que dá nome ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, e irmão de Paulo Machado de Carvalho Filho, que também trabalhou na rádio e TV Record.

'Alto-astral'

"Um homem alto-astral, que acreditava fortemente na valorização do trabalho em equipe dentro das redações e nos bastidores da rádio e da televisão", descreve a emissora.

Na sua carreira no rádio e na TV, Tuta recebeu dez Troféus Roquette Pinto, três Troféus Governador do Estado e dois Troféus TV Tupi.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.